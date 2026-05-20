За попытку продать свои sim-карты школьник в Бурятии стал фигурантом дела

Москва20 мая Вести.В Улан-Уде возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, который по просьбе незнакомцев пытался продать sim-карты. Об этом сообщает бурятский республиканский главк МВД России.

Согласно материалам расследования, юноше через мессенджер поступило предложение заработка.

Подростку требовалось приобрести 200 sim-карт. Со слов "работодателя" телефонные номера предназначались для последующей регистрации в букмекерских конторах в интересах третьих лиц. За это кураторы пообещали несовершеннолетнему вознаграждение – около 300 рублей за одну "симку", а также бонусы на тотализаторе говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В итоге школьник купил 18 sim-карт, потратив на их покупку около 4 000 рублей, которые ему перечислили наниматели. Далее молодой человек намеревался направить их направить "работодателю" через курьерскую службу, однако был задержан.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о попытке незаконного оборота sim-карт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 274.4 УК РФ).