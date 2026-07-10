Жительница Бурятии потеряла на "инвестициях в мошенников" почти 1 млн рублей

Жительница Бурятии "инвестировала в мошенников" почти 1 млн рублей Жительница Бурятии потеряла на "инвестициях в мошенников" почти 1 млн рублей

Москва10 июл Вести.Почти один миллион рублей потеряла жительница Улан-Удэ из-за мошенников, которые предложили ей заработать на инвестициях, сообщается в MAX-канале МВД Бурятии.

Установлено, что в середине июня в одном из мессенджеров женщина познакомилась с мужчиной, он предложил ей заработок на инвестиционных платформах. Она установила на мобильное устройство криптокошелек и два приложения для конвертации валют, после чего осуществила ряд переводов.

Общая сумма, переведенная на криптокошелек, составила 908 тысяч рублей, из которых 368 тысяч рублей - личные сбережения, а остальная часть - кредитные средства отмечается в сообщении

Пострадавшая обратилась в банк для разблокировки счета. Заподозрившие мошенничество сотрудники обратились в полицию.