Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда и денег в Чите

В Чите у спящего на лавочке мужчины украли велосипед и деньги Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда и денег в Чите

Москва20 июн Вести.В Чите полицейские задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда и денег, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.

Ранее в полицию обратился 33-летний местный житель с заявлением о пропаже велосипеда и 2500 рублей. Стражи порядка установили, что накануне происшествия нетрезвый заявитель катался на велосипеде по ночному городу, после уснул на скамейке на остановке, а проснувшись, обнаружил пропажу денег из сумки и велосипеда.

По факту кражи возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

Полицейские выяснили, что злоумышленник заметил спящего мужчину, похитил из его сумки деньги, а затем скрылся на его велосипеде. Деньги потратил, а велосипед отдал неизвестному.