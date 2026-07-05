Благодаря полиции Хакасии украденный из подъезда велосипед вернулся к хозяйке Полицейские Абакана раскрыли кражу велосипеда и вернули похищенное владелице

Москва5 июл Вести.Полицейские в Абакане раскрыли кражу велосипеда из подъезда дома по горячим следам и вернули транспортное средство владелице, сообщается в MAX-канале МВД по Республике Хакасии.

Заявление о пропаже в полицию поступило от 25-летней жительницы дома на улице Чапаева. По ее словам, с лестничной площадки в подъезде 5 этажа был похищен велосипед. Сумму ущерба она оценила в 8 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в преступлении, им оказался ранее судимый житель села Бея. Похищенный велосипед изъяли у него и вернули владельцу отмечается в сообщении

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.