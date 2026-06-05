В Подольске женщина нашла ключ от квартиры в ботинке и обокрала жилье

Жительница Москвы обокрала квартиру, найдя ключ в обуви В Подольске женщина нашла ключ от квартиры в ботинке и обокрала жилье

Москва5 июн Вести.Полиция Подольска Московской области задержала женщину, подозреваемую в краже ценностей из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Ранее она была уже неоднократно осуждена за кражи.

Сотрудники полиции задержали 28-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в краже имущества на сумму свыше 600 000 рублей говорится в сообщении

Босая женщина искала себе обувь. Проникнув в подъезд одного из многоэтажных домов Подольска и зайдя в тамбур на лестничной площадке, она взяла чужие ботинки. В них она также нашла ключ.

Он подошел к замку одной из дверей, в результате чего подозреваемая вынесла ноутбуки, одежду, духи, наушники и зарядное устройство. Она смогла покинуть место преступления.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.