Москва4 июлВести.Ачинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и ее 5-летнего ребенка. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
По материалам следствия, 27 июня женщина с дочерью покинула квартиру на улице Красной Звезды в городе Ачинске, где проживала. Позднее камерами видеонаблюдения зафиксировали пропавших на улицах Ачинска и Красноярска. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
В настоящее время проводятся необходимые поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции. К поиску пропавших привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК…говорится в сообщении
Следственные органы просят гражданам помочь в поиске пропавших.