В Красноярском крае возбудили дело после исчезновения женщины с ребенком

По факту исчезновения женщины с ребенком в Ачинске возбуждено дело В Красноярском крае возбудили дело после исчезновения женщины с ребенком

Москва4 июл Вести.Ачинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и ее 5-летнего ребенка. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По материалам следствия, 27 июня женщина с дочерью покинула квартиру на улице Красной Звезды в городе Ачинске, где проживала. Позднее камерами видеонаблюдения зафиксировали пропавших на улицах Ачинска и Красноярска. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

В настоящее время проводятся необходимые поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции. К поиску пропавших привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК… говорится в сообщении

Следственные органы просят гражданам помочь в поиске пропавших.