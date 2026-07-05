В Ачинске нашли тело 5-летней девочки, пропавшей с мамой в конце июня В Ачинске найдено тело пропавшей с матерью 5-летней девочки

Москва5 июл Вести.В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 32–летней женщины и ее 5-летней дочери в Ачинске обнаружено тело пропавшего ребенка. Подробности сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.

В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело ребенка без признаков жизни говорится в сообщении

К работам на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается. Поиски женщины ведут совместно сотрудники полиции и волонтеры.

По материалам следствия, 27 июня женщина с дочерью покинула свою квартиру и ушла в неизвестном направлении. Позже камерами видеонаблюдения зафиксировали их на улицах Ачинска и Красноярска. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.