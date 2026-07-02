Полиция Красноярского края разыскивает пропавшую молодую ачинку и ее дочь

Жительница Ачинска и ее дочь пропали в Красноярском крае Полиция Красноярского края разыскивает пропавшую молодую ачинку и ее дочь

Москва2 июл Вести.Сотрудники полиции продолжают устанавливать местонахождение пропавшей ачинки с малолетним ребенком, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

27 июня местная жительница 1994 года рождения ушла из дома по адресу: город Ачинск, улица Красной звезды совместно с 5-летней дочерью. До настоящего времени местонахождение ачинки и малолетнего ребенка не установлено отметили в сообщении

Муж пропавшей утверждает, что женщина и раньше надолго уходила из дома, но о данных фактах он не сообщал в полицию.

Полицейские создали поисковые группы, ориентировку на мать и ребенка передали всем наружным нарядам местного ОВД, а также полиции Красноярского края. Также проверяют круг общения пропавших.