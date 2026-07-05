Гибель найденной в Ачинске 5-летней девочки могла произойти три дня назад

Baza: найденная в Ачинске 5-летняя девочка могла погибнуть три дня назад Гибель найденной в Ачинске 5-летней девочки могла произойти три дня назад

Москва5 июл Вести.По данным канала Baza, пропавшая вместе с мамой в конце июня 5-летняя девочка, чье тело было найдено в Ачинске, могла погибнуть около трех суток назад. Таковы предварительные данные источника.

Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи. На месте работают опытные следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции вместе с волонтерами ведут поиск женщины.

По материалам следствия, 27 июня 32-летняя Екатерина вместе с дочерью Лилией ушла из дома на улице Красной Звезды. Отец ребенка обратился в полицию, начались поиски. Возбуждено уголовное дело.