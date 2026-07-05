Москва5 июлВести.По данным канала Baza, пропавшая вместе с мамой в конце июня 5-летняя девочка, чье тело было найдено в Ачинске, могла погибнуть около трех суток назад. Таковы предварительные данные источника.
Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи. На месте работают опытные следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции вместе с волонтерами ведут поиск женщины.
По материалам следствия, 27 июня 32-летняя Екатерина вместе с дочерью Лилией ушла из дома на улице Красной Звезды. Отец ребенка обратился в полицию, начались поиски. Возбуждено уголовное дело.