Сосед по даче в ЕАО украл чугунную ванну, печную плиту и сдал на металлолом Полицейские в Ленинском районе ЕАО раскрыли кражу с дачного участка

Москва23 июн Вести.В селе Ленинском Еврейской автономной области у 37-летней местной жительницы сосед по даче украл металлическую лестницу, чугунную ванну, печная плиту и сдал их на металлолом, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Жительница обратилась с заявлением в полицию о том, что из ее дачного домика были похищены вещи. Установлено, что на дачном участке женщина бывает нечасто. Во время очередного визита она обнаружила, что на входной двери дома спилен навесной замок, а из помещения пропала металлическая лестница, чугунная ванна и печная плита.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний сосед. Он признался в содеянном, рассказав, что сдал украденное на металлолом отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело о краже.