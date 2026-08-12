Москва12 авг Вести.В Новосибирской области перед судом предстанет местная жительница, похитившая с помощью санок 2 тонны угля, чтобы отапливать свой дом. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в августе 2025 года женщина со своей семьей переехала в частный дом с печным отоплением, но жилье показалось ей холодным, и она сняла новый дом. Пожив в нем непродолжительное время, обвиняемая поняла, что этот дом еще холоднее, чем ее. Тогда она решила вернуться обратно, а дрова и уголь брать из ограды съемного жилья без согласия собственника.

Так, с ноября 2025 года по апрель 2026 года, обвиняемая приходила во двор к хозяйке арендуемого жилья с санками и мешками для угля. За полгода и не установленное количество рейсов, женщина вывезла со двора кучу угля в 2 тонны, а также находившиеся там же дрова сказано в сообщении

Во время таких рейсов она похитила еще электрический триммер и стиральную машинку.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о краже. В ходе следствия она частично возместила ущерб – вернула стиральную машинку хозяйке съемного жилья.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.