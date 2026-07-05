Кемеровской жительнице грозит 5 лет за кражу гаража с территории кооператива

В Кемерове женщину подозревают в краже гаража с территории кооператива Кемеровской жительнице грозит 5 лет за кражу гаража с территории кооператива

Москва5 июл Вести.В Кемерово полиция задержала местную жительницу по подозрению в краже гаража. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о краже гаражного блока с участка на территории гаражного кооператива. После проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что председатель кооператива продала гараж заявителя неизвестному.

Она пояснила, что покупатель сам обратился к ней с просьбой подыскать помещение, а после совершения сделки вывез чужое имущество с территории сообщества говорится в сообщении

Вырученные с продажи 120 000 рублей злоумышленница потратила на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Фигуранту грозит 5 лет лишения свободы.