В Ленобласти задержали мужчину, который обокрал дачу, но оставил там паспорт

Москва30 мая Вести.Сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области задержали подозреваемого в краже из дачного дома, который оставил на месте преступления сумку со своим паспортом и мобильным телефоном, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

В правоохранительные органы 26 мая обратился владелец загородного дома в поселке Прибылово и сообщил, что в дом через разбитое окно проник вор и украл компьютерную технику, роутер и аудиооборудование. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику: сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленника отмечается в публикации

Похищенное имущество нашлось в лесу неподалеку от дома, оно было повреждено.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого задержали на территории Выборгского района.