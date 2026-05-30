Москва30 маяВести.Сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области задержали подозреваемого в краже из дачного дома, который оставил на месте преступления сумку со своим паспортом и мобильным телефоном, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.
В правоохранительные органы 26 мая обратился владелец загородного дома в поселке Прибылово и сообщил, что в дом через разбитое окно проник вор и украл компьютерную технику, роутер и аудиооборудование. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.
Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику: сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленникаотмечается в публикации
Похищенное имущество нашлось в лесу неподалеку от дома, оно было повреждено.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого задержали на территории Выборгского района.