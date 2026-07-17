Москва17 июлВести.Семейная пара из Биробиджана при попытке купить экскаватор нарвалась на мошенников и потеряла 315 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что вместе со сожителем нашла подходящий экскаватор на одном из сервисов бесплатных объявлений. Биробиджанцы оставили на заявку на сайте.
Через некоторое время им перезвонил менеджер. В ходе телефонного разговора стороны обсудили условия сделки и срок доставки. Доверившись продавцу, покупатели перевели оплату в размере 315 тыс. рублей. После получения денег лжеменеджер сообщил об успешной отправке груза и перестал выходить на связь. Так и не дождавшись техники, мужчина и женщина попытались связаться с компанией, однако все телефоны оказались недоступныотметили в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.