Семью из Биробиджана мошенники обманули при покупке техники Семья из Биробиджана пострадала от мошенников, пытаясь купить экскаватор

Москва17 июл Вести.Семейная пара из Биробиджана при попытке купить экскаватор нарвалась на мошенников и потеряла 315 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что вместе со сожителем нашла подходящий экскаватор на одном из сервисов бесплатных объявлений. Биробиджанцы оставили на заявку на сайте.

Через некоторое время им перезвонил менеджер. В ходе телефонного разговора стороны обсудили условия сделки и срок доставки. Доверившись продавцу, покупатели перевели оплату в размере 315 тыс. рублей. После получения денег лжеменеджер сообщил об успешной отправке груза и перестал выходить на связь. Так и не дождавшись техники, мужчина и женщина попытались связаться с компанией, однако все телефоны оказались недоступны отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.