Биробиджанец лишился более 80 тысяч при попытке купить автозапчасть в интернете Мошенник под видом продажи автозапчасти выманил у биробиджанца 82 тысячи рублей

Москва2 июл Вести.Житель Биробиджана 59 лет лишился 82 тысяч рублей, когда пытался купить автозапчасть на одной из интернет-площадок, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Мужчина просматривал сайты компаний, занимающихся продажей автозапчастей, в поисках вариатора для своей машины. На нескольких таких площадках он оставил заявки. Вскоре в одном из мессенджеров ему написал "сотрудник компании".

Злоумышленник обсудил с мужчиной условия оплаты и доставки товара. Доверившись продавцу, биробиджанец перевел ему 82 тысячи рублей. Сразу после получения денег лжепродавец перестал выходить на связь, а объявление о продаже исчезло отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.