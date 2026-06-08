Москва8 июнВести.Уголовное дело по факту дистанционного мошенничества при покупке электросамоката возбуждено в Биробиджане, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Местная жительница обратилась в дежурную часть городского отдела полиции, пояснив, что собиралась купить 14-летнему сыну электросамокат.
Подросток нашел подходящее объявление на одной из онлайн-площадок и, связавшись с продавцом, договорился о покупке. В качестве оплаты была переведена сумма в размере 55 тысяч рублей. После этого продавец якобы оформил доставку через транспортную компанию и выслал покупателю ссылку для отслеживания перемещения товараотметили в пресс-службе
Спустя неделю ссылка перестала работать, а объявление и переписка были удалены. Биробиджанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.