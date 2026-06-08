Дело по факту мошенничества при покупке самоката возбуждено в Биробиджане Мошенники обманули биробиджанку при попытке купить самокат через онлайн-площадку

Москва8 июн Вести.Уголовное дело по факту дистанционного мошенничества при покупке электросамоката возбуждено в Биробиджане, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Местная жительница обратилась в дежурную часть городского отдела полиции, пояснив, что собиралась купить 14-летнему сыну электросамокат.

Подросток нашел подходящее объявление на одной из онлайн-площадок и, связавшись с продавцом, договорился о покупке. В качестве оплаты была переведена сумма в размере 55 тысяч рублей. После этого продавец якобы оформил доставку через транспортную компанию и выслал покупателю ссылку для отслеживания перемещения товара отметили в пресс-службе

Спустя неделю ссылка перестала работать, а объявление и переписка были удалены. Биробиджанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.