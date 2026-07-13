"Запись на прохождение ЭКГ" обошлась биробиджанке в два миллиона рублей

Биробиджанка отдала 2 млн рублей мошенникам "Запись на прохождение ЭКГ" обошлась биробиджанке в два миллиона рублей

Москва13 июл Вести.Жительница Биробиджана 59 лет отдала 2 млн рублей мошенникам, которые предложили ей записаться на электрокардиографию, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В заявлении женщина указала, что ей позвонил "медицинский работник", убедивший ее под предлогом записи на ЭКГ заполнить подробную анкету и отправить через мессенджер.

Спустя некоторое время жертве начали поступать звонки от других неизвестных лиц. Они заявили, что из-за указанных в анкете данных у женщины обнаружены незадекларированные денежные средства в размере двух миллионов рублей. Чтобы обезопасить себя от уголовного преследования и сохранить накопления, лжеспециалисты потребовали перевести всю сумму на специальный "безопасный" счет написали в пресс-службе

После того, как потерпевшая выполнила требования звонивших, связь с ними оборвалась. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.