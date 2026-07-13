Москва13 июлВести.Жительница Биробиджана 59 лет отдала 2 млн рублей мошенникам, которые предложили ей записаться на электрокардиографию, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
В заявлении женщина указала, что ей позвонил "медицинский работник", убедивший ее под предлогом записи на ЭКГ заполнить подробную анкету и отправить через мессенджер.
Спустя некоторое время жертве начали поступать звонки от других неизвестных лиц. Они заявили, что из-за указанных в анкете данных у женщины обнаружены незадекларированные денежные средства в размере двух миллионов рублей. Чтобы обезопасить себя от уголовного преследования и сохранить накопления, лжеспециалисты потребовали перевести всю сумму на специальный "безопасный" счетнаписали в пресс-службе
После того, как потерпевшая выполнила требования звонивших, связь с ними оборвалась. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.