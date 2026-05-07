Москва7 маяВести.Житель Амурзета Еврейской автономной области повредил спутниковую геодезическую станцию, приняв ее за видеорегистратор, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По данным ведомства, в полицию с заявлением о повреждении спутниковой геодезической станции обратился представитель "Роскадастра". Установлено, что подозреваемый 47-летний местный житель, будучи нетрезвым, около дома увидел треногу с прибором, напоминающим видеорегистратор, и решил, что устройство ведет съемку его жилища. Злоумышленник ударил аппарату ногой, а потом о столб и кинул на землю.
Задержанный во всем сознался. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имуществаотмечается в сообщении
Экспертиза показала, что спутниковая геодезическая станция восстановлению не подлежит. Сумма причиненного ущерба составила более 290 тысяч рублей.