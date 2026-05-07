Житель ЕАО за повреждение дорогостоящего оборудования стал фигурантом дела

На жителя ЕАО заведено дело за повреждение спутниковой геодезической станции Житель ЕАО за повреждение дорогостоящего оборудования стал фигурантом дела

Москва7 мая Вести.Житель Амурзета Еврейской автономной области повредил спутниковую геодезическую станцию, приняв ее за видеорегистратор, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным ведомства, в полицию с заявлением о повреждении спутниковой геодезической станции обратился представитель "Роскадастра". Установлено, что подозреваемый 47-летний местный житель, будучи нетрезвым, около дома увидел треногу с прибором, напоминающим видеорегистратор, и решил, что устройство ведет съемку его жилища. Злоумышленник ударил аппарату ногой, а потом о столб и кинул на землю.

Задержанный во всем сознался. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества отмечается в сообщении

Экспертиза показала, что спутниковая геодезическая станция восстановлению не подлежит. Сумма причиненного ущерба составила более 290 тысяч рублей.