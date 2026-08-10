Житель Владивостока подозревается в краже 30 тысяч рублей из кассы магазина

Полиция Владивостока задержала подозреваемого в краже из магазина Житель Владивостока подозревается в краже 30 тысяч рублей из кассы магазина

Москва10 авг Вести.Сотрудники полиции Владивостока задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 30 тысяч рублей из кассы магазина, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Нейбута. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку изъяли записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием в торговом зале покупателей и продавца: дождался, когда последний покупатель покинет магазин, а сотрудник уйдет в подсобное помещение – вскрыл кассовый аппарат предметом, похожим на лом. Похитив денежные средства, подозреваемый скрылся с места происшествия написали в пресс-службе

Ориентировку с приметами злоумышленника передали всем наружным нарядам полиции, после чего сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержали 32-летнего местного жителя. В отделе гражданин дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.