Москва6 мая Вести.Во Владивостоке полицейские предотвратили квартирную кражу, которую пытался совершить мужчина по указанию мошенников, сообщается в MAX-канале МВД Приморья.

В полицию сообщили, что в квартире на улице Авроровской неизвестный пытается вскрыть сейф. Прибывшие стражи порядка установили, что мужчина пытается вскрыть сейф с драгоценностями и деньгами, также имеется сейф с охотничьими ружьями. Злоумышленник угрожал полицейским оружием и выстрелил в их сторону. Его обезвредили и задержали.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере отмечается в сообщении

Установлено, что 21-летний мужчина прибыл из Хабаровского края для выполнения задания своих кураторов, которые представились сотрудниками спецслужб. С ними он познакомился по телефону. Его стали запугивать, что он помогает ВСУ, поэтому подозревается в "терроризме". Чтобы смягчить наказание, мужчине предложили сотрудничать. Молодой человек согласился. Только спустя время он осознал, что попался на манипуляции мошенников. Следствие установило, что 16-летняя дочь владельцев квартиры тоже находилась под влиянием мошенников.