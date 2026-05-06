Мужчина под влиянием мошенников вскрыл сейф и стрелял в полицейских в Приморье

Полицейские во Владивостоке предотвратили кражу со взломом, несмотря не выстрелы Мужчина под влиянием мошенников вскрыл сейф и стрелял в полицейских в Приморье

Москва6 мая Вести.Полиция Владивостока предотвратила кражу со взломом, которую пытался совершить 21-летний житель Хабаровска, находившийся под влиянием мошенников, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Сообщение о неизвестном, проникшем в квартиру на улице Авроровской и пытавшемся вскрыть сейф, поступило в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку. Хозяйка квартиры при обращении также уточнила, что в квартире находится два сейфа – один с деньгами и драгоценностями, второй с оружием.

Когда полицейские вошли в помещение, злоумышленник угрожал им охотничьим ружьем и сделал несколько выстрелов в сторону полицейских. Сотрудники обезвредили мужчину и задержали его отметили в пресс-службе

Выяснилось, что задержанный хабаровчанин приехал во Владивосток утром по заданию лже-сотрудников спецслужб. Молодой человек неделю находился под воздействием мошенников, которые убеждали его, что он подозревается в терроризме. Житель Хабаровска согласился на сотрудничество, чтобы смягчить наказание.

Ему перевели денежные средства, на которые он прилетел во Владивосток. В магазине он купил кувалду, болгарку и лом. Затем мошенники сообщили ему адрес предполагаемого "главного преступника", в сейфе которого, по их словам, есть доказательства преступной деятельности написали в ведомстве

Дверь в квартиру молодому человека открыла 16-летняя дочь хозяев, которая также находилась под воздействием мошенников: ей внушили, что на ее имя оформлена доверенность, и чтобы ее аннулировать, нужно пустить домой сотрудника спецслужб, пока родителей не будет.

Девушка придумывала разные поводы, чтобы задержать приход матери, зная, что отец будет на работе. Однако та проявила бдительность, вернулась в квартиру, где услышала шум пилы, увидела чужие ботинки и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.