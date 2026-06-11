За незаконное ношение оружия житель Дагестана отправится в тюрьму на 15 лет Суд приговорил жителя Дагестана за незаконное ношение оружия к 15 годам тюрьмы

Москва11 июн Вести.Верховным Судом Республики Дагестан вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Дербента, признанного виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что преступления совершены в феврале 2025 года. Подсудимый через интернет купил пистолет. После с оружием совершил разбойное нападение на магазин в городе Дагестанские Огни. Угрожая продавцу пистолетом, он потребовал деньги и похитил из кассы 75 тысяч рублей, после чего скрылся. В тот же день при задержании на автозаправке Табасаранского района подсудимый дважды пытался выстрелить в полицейского, однако оружие заклинило. В ответ страж порядка применил табельное оружие и ранил нападавшего, после чего тот был задержан. Суд признал подсудимого виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Суд назначил подсудимому 15 лет лишения свободы, из них первые 3 года — в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.