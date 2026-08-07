Москва7 авгВести.Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в жестоком разбое и хранении арсенала оружия через 8 лет после совершения им преступления, сообщает столичный главк МВД.
В марте 2018 года злоумышленник под видом покупателя пригласил продавца автомобиля в частный дом в деревне Рыжово.
Мужчина приехал с наличными: при себе у него было 275 тысяч рублей. Подозреваемый напал на него: связал руки и ноги потерпевшего пластиковыми стяжками, а также угрожал ему оружием, требуя деньги.
Мужчина перевел на счет нападавшего еще 140 тысяч рублей и подписал фиктивный договор купли-продажи. Общий ущерб составил больше 1,9 млн рублей.
Тогда по данному факты было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", но по горячим следам найти преступника не удалось.
…Задержали 54-летнего мужчину. Он 8 лет скрывался после разбойного нападения, а в его доме нашли настоящий арсеналговорится в публикации
Сейчас, после задержания фигуранта, при обыске в его жилище были изъяты автомат Калашникова, патроны и предметы, конструктивно схожие с пистолетом и гладкоствольным ружьем, которые направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигурант арестован.