Москва7 авгВести.Никулинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности мужчины за разбойное нападение на западе столицы. Об этом сообщает надзорное ведомство Москвы в MAX.
Злоумышленник напал на ранее незнакомого гражданина во дворе жилого дома на улице Академика Анохина.
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Как уточнили в прокуратуре Москвы, 51-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Он заключен под стражу.