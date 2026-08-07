В московском дворе злоумышленник с саблей потребовал у прохожего 5 тысяч рублей

На москвича напали с саблей во дворе дома и потребовали 5 тысяч рублей В московском дворе злоумышленник с саблей потребовал у прохожего 5 тысяч рублей

Москва7 авг Вести.Никулинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности мужчины за разбойное нападение на западе столицы. Об этом сообщает надзорное ведомство Москвы в MAX.

Злоумышленник напал на ранее незнакомого гражданина во дворе жилого дома на улице Академика Анохина.

Угрожая пневматическим пистолетом и саблей, <он> потребовал передать 5 тыс. рублей говорится в публикации

Как уточнили в прокуратуре Москвы, 51-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Он заключен под стражу.