В Байкальске Иркутской области ищут дезориентированную в пространстве женщину В Байкальске Иркутской области разыскивают 83-летнюю женщину

Москва23 июн Вести.В Байкальске Иркутской области полицейские разыскивают 83-летнюю женщину, которая может быть дезориентирована в пространстве, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным полиции, с заявлением о розыске 83-летней женщины обратилась дочь.

Ее мать ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Женщина может быть дезориентирована в пространстве отмечается в сообщении

На вид ей 80–85 лет, ростом около 155–160 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Была одета в темно-зеленую куртку, черные штаны, фиолетовые тапки. Передвигается с помощью трости.