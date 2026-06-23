Москва23 июнВести.В Байкальске Иркутской области полицейские разыскивают 83-летнюю женщину, которая может быть дезориентирована в пространстве, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По данным полиции, с заявлением о розыске 83-летней женщины обратилась дочь.
Ее мать ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Женщина может быть дезориентирована в пространствеотмечается в сообщении
На вид ей 80–85 лет, ростом около 155–160 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Была одета в темно-зеленую куртку, черные штаны, фиолетовые тапки. Передвигается с помощью трости.