В Иркутской области полиция и волонтеры ищут ушедшую за ягодами пожилую женщину МВД: в Иркутской области ищут ушедшую за ягодами 88-летнюю женщину

Москва30 июл Вести.В Усть-Удинском районе полицейские ведут поиски 88-летнюю местную жительницу, ушедшую в лес за ягодой, сообщается в MAX-канале МВД Иркутской области.

В среду, 29 июля, в полицию поступило сообщение от главы администрации деревни Ключи о пропаже пенсионерки, ушедшей в лес для сбора дикоросов. Полицейские выяснили, что утром пенсионерка ушла в лес за ягодой. Она не сообщила супругу маршрут. Сотового телефона при себе у нее нет. Когда супруга не вернулась к назначенному времени, мужчина обратился к главе администрации, который незамедлительно сообщил в полицию.

В настоящее время организован поиск, привлечены также волонтеры из числа местных жителей отмечается в сообщении

Поиски осложняются труднодоступностью местности и солидным возрастом пропавшей.