Москва28 июнВести.Группа спасателей МЧС России отправилась на поиски мужчины, уехавшего за ягодой в район имени Лазо, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
В адрес Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило обращение на оказание помощи в поиске 87-летнего мужчины, который уехал в сторону лесного массива за ягодой в районе поселка Сидимы, и до настоящего времени его место нахождения неизвестноотметили в пресс-службе
На поиски отправились пять человек и одна единица техники. Они начнут наземный поиск и обследуют лес и акваторию.