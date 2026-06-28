В Хабаровском крае ведут поиски пенсионера, ушедшего в лес за ягодой Поиски 87-летнего жителя Хабаровского края, ушедшего за ягодой, ведут спасатели

Москва28 июн Вести.Группа спасателей МЧС России отправилась на поиски мужчины, уехавшего за ягодой в район имени Лазо, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

В адрес Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило обращение на оказание помощи в поиске 87-летнего мужчины, который уехал в сторону лесного массива за ягодой в районе поселка Сидимы, и до настоящего времени его место нахождения неизвестно отметили в пресс-службе

На поиски отправились пять человек и одна единица техники. Они начнут наземный поиск и обследуют лес и акваторию.