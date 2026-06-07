Поиски пропавшего в Хабаровском крае мужчины продолжаются 6-й день Спасатели 6-й день ведут поиски пропавшего в Хабаровском крае мужчины

Москва7 июн Вести.В Хабаровском крае в районе им. Полины Осипенко спасатели МЧС России продолжают поисковую операцию по местонахождению мужчины. Подробности в MAX сообщает региональное МЧС.

По информации районного отдела МВД России, 1 июля 45-летний мужчина ушел с зимовья вверх по течению реки Нимелен в 90 километрах от села им. Полины Осипенко. До настоящего времени о нем ничего не известно. Первоначально поиски велись местными рыбаками и охотниками.

6 июня хабаровские спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обследовали лесной массив в районе им. Полины Осипенко говорится в сообщении

Осмотрено около 250 квадратных километров лесного массива. Утром 7 июня наземная группа поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 4 человек на автомобиле высокой проходимости выехала в район поисковых работ из Комсомольска-на-Амуре.