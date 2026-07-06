МЧС Хабаровского края: 70-летний мужчина ушел за ягодами 1 июля и не вернулся

Хабаровские спасатели ищут ушедшего за ягодами пенсионера МЧС Хабаровского края: 70-летний мужчина ушел за ягодами 1 июля и не вернулся

Москва6 июл Вести.Спасатели отправились на поиски пожилого мужчины в район имени Лазо, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

О содействии в поисках попросили сотрудники ОМВД России по району имени Лазо.

Пенсионер еще 1 июля уехал за ягодами в лесной массив возле поселка Мухен и до настоящего времени не вернулся домой. 4 июля спасатели ПСО (с. Ракитное) Главного управления МЧС России уже обследовали территорию лесного массива, однако найти мужчину тогда не удалось отметили в пресс-службе

В район поисков выехала группа спасателей и кинологический расчет. Поиски ведутся совместными силами спасателей, полицейских и охотоведов.