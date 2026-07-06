Москва6 июлВести.Спасатели отправились на поиски пожилого мужчины в район имени Лазо, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
О содействии в поисках попросили сотрудники ОМВД России по району имени Лазо.
Пенсионер еще 1 июля уехал за ягодами в лесной массив возле поселка Мухен и до настоящего времени не вернулся домой. 4 июля спасатели ПСО (с. Ракитное) Главного управления МЧС России уже обследовали территорию лесного массива, однако найти мужчину тогда не удалосьотметили в пресс-службе
В район поисков выехала группа спасателей и кинологический расчет. Поиски ведутся совместными силами спасателей, полицейских и охотоведов.