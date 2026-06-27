В Татарстане спасатели вернули домой потерявшуюся в лесу пенсионерку В Татарстане спасатели нашли 72-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу

Москва27 июн Вести.В Рыбно-Слободском районе Татарстана спасатели вернули домой 72-летнюю женщину, которая пропала в лесу во время сбора ягод. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

Пенсионерка приехала в окрестности деревни Степановка вместе с родственниками. Сначала они посетили кладбище, а затем отправились в лес. В какой-то момент женщина потеряла ориентир и не смогла найти дорогу назад.

На поиски выехали спасатели, пожарные, полицейские и местные жители. За ночь они обследовали 19 километров дорог и более 2,5 тысячи квадратных метров лесного массива, но найти женщину не удалось.

Утром второго дня поиски продолжились. Ближе к вечеру женщину нашли живой в глубине леса.

Вечером второго дня поисков пришло долгожданное сообщение: женщина найдена. Жива. Она была в глубине лесного массива, измученная, но не сломленная говорится в публикации МЧС

От медицинской помощи пенсионерка отказалась. Ее передали полиции, чтобы помочь поскорее воссоединиться с семьей.