На Сахалине четвертые сутки ищут женщину, заблудившуюся в лесу

На Сахалине четвертые сутки ищут потерявшуюся в лесу женщину На Сахалине четвертые сутки ищут женщину, заблудившуюся в лесу

Москва30 июл Вести.На Сахалине четвертые сутки ищут пенсионерку, потерявшуюся в лесу. В поисках задействованы более 100 человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Женщина пропала 27 июля. В тот день она вместе с подругами собирала дикоросы вблизи села Воскресенское Анивского района, но потеряла ориентир и заблудилась.

Свыше 100 участников непрекращающейся поисковой операции пешими группами, применяя спецтехнику и дроны, преодолели в общей сложности более 52 квадратных километров труднопроходимых зарослей, буреломов и болот говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Помимо сотрудников МЧС в поисках участвуют кинологи, специалисты беспилотной авиации, неравнодушные люди и спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова.

Сын пропавшей женщины Валерий также попросил помощи у людей, у которых есть возможность присоединиться к поискам.