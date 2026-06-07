На Камчатке ищут пропавшую пенсионерку Поисковики и волонтеры ищут на Камчатке 78-летнюю женщину

Москва7 июн Вести.Во время поисков 78-летней женщины в Елизовском округе Камчатского края поисковики обследовали более 6 500 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поиски проводились с привлечением кинологических расчетов, беспилотного летательного аппарата и квадроциклов. Женщину искали как в окрестностях поселка Нагорного, так и в заброшенных зданиях в округе.

Накануне вечером спасателями, полицией и волонтерами было обследовано около 3500 квадратных метров. Всего нарастающим итогом обследовано 6 500 квадратных метров. К сожалению, поиск до настоящего времени результатов не принес говорится в сообщении

В поисках задействовано 19 человек: личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, волонтеры поисково-спасательного отряда "Доброволец" и сотрудники полиции.

78-летняя пенсионерка 6 июня вышла на прогулку в окрестностях поселка Нагорного и не вернулась домой. Днем родственники искали ее самостоятельно, а с наступлением темноты обратились в полицию.