МЧС: второй день спасатели и полицейские ищут на Камчатке 78-летнюю женщину

На Камчатке продолжаются поиски 78-летней женщины МЧС: второй день спасатели и полицейские ищут на Камчатке 78-летнюю женщину

Москва8 июн Вести.На Камчатке продолжаются поиски 78-летней женщины, пропавшей 6 июня в окрестностях поселка Нагорного Елизовского муниципального округа, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

В понедельник на поисковые мероприятия выдвинулись личный состав Камчатского спасательного центра МЧС РФ, поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по региону и полицейские, кинологи - всего 12 человек отмечается в сообщении

По данным ведомства, с собой у них беспилотник и высокопроходимая техника.

Ранее сообщалось, что женщина 78 лет после полудня 6 июня вышла из дома на прогулку и не вернулась. Днем пенсионерку искали родственники, с наступлением темноты обратились в полицию.