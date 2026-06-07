Пенсионерка пропала в Елизовском округе Камчатки Поиски пропавшей пожилой женщины ведутся в Елизовском округе Камчатки

Москва7 июн Вести.Спасатели, полиция и добровольцы ищут 78-летнюю женщину в Елизовском муниципальном округе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

О пропаже пенсионерки заявила ее родственница. По ее словам, женщина отправилась на прогулку в окрестностях поселка Нагорного в субботу, 6 июня, после полудня. Домой она не вернулась.

Сначала родственники самостоятельно искали пенсионерку, а с наступлением темноты обратились в полицию написали в пресс-службе

Ночные поиски, произведенные силами 18 человек и двух кинологических расчетов, результата не принесли.

Утром 7 июня на поисковые мероприятия выдвинулись личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, волонтеры поисково-спасательного отряда "Доброволец", сотрудник полиции — всего 19 человек, в том числе кинологический расчет отметили в ведомстве

Там также уточнили, что для большего охвата в поисках используют дрон и высокопроходимую технику.