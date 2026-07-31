На Сахалине спустя 5 суток нашли женщину, потерявшуюся в лесу На Сахалине найдена живой женщина, 5 дней назад потерявшаяся в лесу

Москва31 июл Вести.На Сахалине нашли женщину, потерявшуюся в лесу пять дней назад. Она в порядке и уже отправилась домой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Женщину обнаружили добровольцы почти в двух километрах от села Воскресенское Анивского района у реки Сучковка… Поисковая операция успешно завершена говорится в сообщении ведомства

Пенсионерку, которая ушла собирать дикоросы 27 июля, искали более 100 человек. Как теперь стало известно, он потеряла ориентир, но смогла самостоятельно выбраться через труднопроходимые заросли, буреломы и болота к реке, где и ждала помощи на берегу. С собой у нее было пять конфет, которые она растянула на все дни.

Женщину заметили с вертолета. После эвакуации к ней тут же выехали медики, однако их помощь не потребовалась.