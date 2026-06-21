Спасатели нашли заблудившуюся в лесу в Клинском районе женщину

Женщину, заблудившуюся в лесу в Клинском районе, нашли спасатели Спасатели нашли заблудившуюся в лесу в Клинском районе женщину

Москва21 июн Вести.21 июня в округе Клин Московской области в лесном массиве заблудилась женщина 1967 года рождения. Как сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX, гражданка сбилась с пути в районе деревни Папивино СНТ "Вертикаль-2".

В поисках женщины участвовали работники поисково-спасательного поста ПСЧ-313 Мособлпожспас совместно с сотрудниками полиции. К формированию отряда приступили и добровольцы "ЛизаАлерт" говорится в сообщении

При прочесывании леса, подавая звуковые сигналы, спасателям удалось найти потерявшуюся. Медицинская помощь ей не понадобилась.