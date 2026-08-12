Москва12 авгВести.В Вологодской области второй день ищут 67-летнего мужчину, заблудившегося в лесу в районе поселка Депо. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Днем 11 августа мужчина ушел в лес, а к вечеру не вернулся домой.
Родственники сообщили об этом в экстренные службы. Спасатели и сотрудники полиции проводили поиски, но найти мужчину в тот же день не удалось. Сегодня (12 августа. — Ред.) поисковые работы будут продолженыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В МЧС напомнили гражданам, что необходимо предупреждать родных или соседей о походах в лес, также надо брать с собой заряженный телефон и лекарства, надевать яркую и заметную одежду, а при сходе с тропы звонить "112" и оставаться на месте.