В Якутии более двух недель ищут пропавшего в тайге тракториста В Нюрбинском улусе Якутии третью неделю ищут пропавшего в тайге тракториста

Москва11 авг Вести.В лесах Нюрбинского района продолжаются поиски жителя села Акана, мужчина 1978 года рождения выехал на тракторе из села Чкалов 26 июля, сбился с пути, до сих пор не найден, сообщается в MAX-канале Службы спасения Якутии.

По данным службы, трактор пропавшего был обнаружен в полутора километрах от точки выезда. Но мужчины в нем не оказалось.

Следы мужчины обнаруживаются на просеках, но как только он уходит в лесную чащу, они исчезают. Поисковики уже дошли по его следам до речки Чиллэ приводятся слова начальника Нюрбинского поисково-спасательного отряда Афанасия Ноева

По его словам, главная трудность состоит в полном бездорожье в лесу. Поисковики передвигаются пешком, прочесывая тайгу метр за метром. Для осмотра труднодоступных участков применяется беспилотная авиация.