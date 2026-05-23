Продолжаются поиски двух рабочих, пропавших после схода лавины в Чечне

Москва23 мая Вести.На месте схода лавины в Итум-Калинском районе Чечни продолжаются работы по поиску двух рабочих. На сегодняшний день их местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщил глава района Альберт Рабуев.

Поисково-спасательные операции ведутся в полном объеме и с максимальной отдачей. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким пропавших. Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших отметил глава района в соцсетях

Сход лавины произошел в пятницу, 22 мая, в селе Малхиста, которое находится в высокогорном ущелье на юго-западе Чечни.