В Чечне найдены пропавшие после схода лавины рабочие, один погиб

Москва24 мая Вести.На месте схода лавины в Итум-Калинском районе Чечни завершены поисковые работы. Пропавших людей удалось найти, один человек погиб. Об этом сообщил глава района Альберт Рабуев в Telegram-канале.

Хочу поделиться хорошими новостями: благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов, пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу рассказал Рабуев

Лавина сошла в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района - в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти 23 мая. Двое рабочих, занимавшихся очисткой дороги, пропали без вести.