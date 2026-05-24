Москва24 маяВести.На месте схода лавины в Итум-Калинском районе Чечни завершены поисковые работы. Пропавших людей удалось найти, один человек погиб. Об этом сообщил глава района Альберт Рабуев в Telegram-канале.
Хочу поделиться хорошими новостями: благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов, пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницурассказал Рабуев
Лавина сошла в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района - в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти 23 мая. Двое рабочих, занимавшихся очисткой дороги, пропали без вести.