В районе Долины Смерти в Якутии пропал мужчина В Якутии в районе Долины Смерти ведутся поиски пропавшего мужчины

Москва22 мая Вести.В Якутии в районе Долины Смерти исчез мужчина. Подробности сообщает канал SHOT.

Как стало известно, 5 мая трое мужчин отправились на отдых в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе. На следующий день один из них пошел в лес и исчез. Информация о пропаже поступила в полицию лишь через две недели.

Сейчас спасатели прочесывают местность, чтобы найти хоть какие-то зацепки говорится в сообщении

Поселение Харандаас на правом берегу реки Вилюй расположено рядом с аномальной зоной Якутии - Долиной Смерти. По народным преданиям, побывавшие в этой глухой местности люди теряют силы.

На прошлой неделе поблизости реки Вилюй исчез мужчина, но позже он сам вернулся домой. Год назад в реке обнаружили тело еще одного пропавшего.