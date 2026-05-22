Москва22 маяВести.В Якутии в районе Долины Смерти исчез мужчина. Подробности сообщает канал SHOT.
Как стало известно, 5 мая трое мужчин отправились на отдых в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе. На следующий день один из них пошел в лес и исчез. Информация о пропаже поступила в полицию лишь через две недели.
Сейчас спасатели прочесывают местность, чтобы найти хоть какие-то зацепкиговорится в сообщении
Поселение Харандаас на правом берегу реки Вилюй расположено рядом с аномальной зоной Якутии - Долиной Смерти. По народным преданиям, побывавшие в этой глухой местности люди теряют силы.
На прошлой неделе поблизости реки Вилюй исчез мужчина, но позже он сам вернулся домой. Год назад в реке обнаружили тело еще одного пропавшего.