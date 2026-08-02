В Якутии организована проверка по факту безвестного исчезновения пенсионера

В Якутии организована проверка после безвестного исчезновения пенсионера В Якутии организована проверка по факту безвестного исчезновения пенсионера

Москва2 авг Вести.Организована проверка по факту безвестного исчезновения 76-летнего мужчины в районе поселка Усть-Мая. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Саха (Якутия).

Предварительно, в июне мужчина выехал для временного проживания на участок местности, расположенный на берегу реки Юдома в 300 км от поселка Усть-Мая Усть-Майского района. Пенсионер планировал пребывать там до осени.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно, ведутся поисковые мероприятия … Организована процессуальная проверка по … ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.