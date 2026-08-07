В Иркутске пропали два подростка 15 и 16 лет

В Иркутске разыскиваются два подростка, пропавшие 3 августа В Иркутске пропали два подростка 15 и 16 лет

Москва7 авг Вести.Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 15-летней девочки и 16-летнего мальчика, которые пропали в Иркутске 3 августа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.

Уточняется, что подростки вышли из дома на прогулку и не вернулись. В полицию обратились родители детей.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении подростков, полицейские просят связаться по телефонам: - 8(3952) 21-26-26 ОП-10 МУ МВД; 8 (983) 696-66-47 ответственный сотрудник отмечается в сообщении

Юноша ростом около 187 сантиметров, у него худощавое телосложение и короткие темно-русые волосы. Он был одет в шорты темного цвета с белыми лампасами, черную футболку с белыми рукавами, черные кроссовки и черную бейсболку.

Девочка ростом около 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, зеленые глаза и голубые волосы выше плеч. Она была одета в черные штаны, черное худи с капюшоном и черные кроссовки.