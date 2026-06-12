МЧС: вертолет МИ-8 со спасателями вылетел на поиски мужчины на Камчатке

На Камчатке разыскивают пропавшего три дня назад охотника МЧС: вертолет МИ-8 со спасателями вылетел на поиски мужчины на Камчатке

Москва12 июн Вести.На Камчатке вертолет МИ-8 МЧС России вылетел на поиски пропавшего в Быстринском округе охотника, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

По словам заявителя, 8 июня три жителя села Эссо отправились в охотничьи угодья, расположенные в 37 километрах от населенного пункта. Вечером 9 июня один из мужчин не вернулся в избушку охотника, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Утром в пятницу, 12 июня, в зону поисков вылетел вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями отмечается в сообщении

С собой у них все необходимое для организации поисковых работ.