Москва12 июнВести.На Камчатке вертолет МИ-8 МЧС России вылетел на поиски пропавшего в Быстринском округе охотника, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
По словам заявителя, 8 июня три жителя села Эссо отправились в охотничьи угодья, расположенные в 37 километрах от населенного пункта. Вечером 9 июня один из мужчин не вернулся в избушку охотника, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Утром в пятницу, 12 июня, в зону поисков вылетел вертолет МИ-8 МЧС России со спасателямиотмечается в сообщении
С собой у них все необходимое для организации поисковых работ.