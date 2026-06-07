Москва7 июнВести.Четверых человек эвакуировали спасатели на берег водохранилища из сломанной лодки, одному из них требовалась медпомощь, сообщается в MAX-канале КГКУ "Спасатель" Красноярского края.
На Красноярском водохранилище в районе залива Бирюса сломалась лодка, в ней находились 4 человека. Одному из пассажиров требовалась медицинская помощь. Граждане по телефону 112 сообщили о происшествии.
Спасатели выехали на место, эвакуировали 4 человек и доставили их на береготмечается в сообщении
Спасатели предупреждают, что при выходе на акваторию необходимо проверить техническое состояние плавсредства и использовать спасательный жилет.