Спасатели Красноярского края эвакуировали 4 человек на берег из сломанной лодки

В Красноярском крае спасатели доставили на берег 4 человек из сломанной лодки Спасатели Красноярского края эвакуировали 4 человек на берег из сломанной лодки

Москва7 июн Вести.Четверых человек эвакуировали спасатели на берег водохранилища из сломанной лодки, одному из них требовалась медпомощь, сообщается в MAX-канале КГКУ "Спасатель" Красноярского края.

На Красноярском водохранилище в районе залива Бирюса сломалась лодка, в ней находились 4 человека. Одному из пассажиров требовалась медицинская помощь. Граждане по телефону 112 сообщили о происшествии.

Спасатели выехали на место, эвакуировали 4 человек и доставили их на берег отмечается в сообщении

Спасатели предупреждают, что при выходе на акваторию необходимо проверить техническое состояние плавсредства и использовать спасательный жилет.