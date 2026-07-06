Застрявших ночью на реке туристов в Красноярском крае доставили на берег

Спасатели помогли застрявшим ночью на реке туристам в Красноярском крае Застрявших ночью на реке туристов в Красноярском крае доставили на берег

Москва6 июл Вести.Спасатели помогли застрявшим ночью на реке туристам в Красноярском крае доехать до берега, сообщается в MAX-канале регионального ГКУ "Спасатель".

По данным учреждения, вечером мужчина и женщина сплавлялись на моторной лодке по реке Мане. Через четыре километра двигатель лодки внезапно вышел из строя. Попытка добраться до берега на веслах не привела к успеху - в прибрежной зоне их ждала медведица с медвежонком. Уходя от них, лодка уткнулась носом в скалу. Пришлось вызывать помощь.

Спасатели отыскали в темноте двух граждан и доставили их до поселка Береть отмечается в сообщении

Жителям не советуют выходить на лодках в темное время суток, в туман, в дождь и во время сильного ветра.