Москва6 июлВести.Спасатели помогли застрявшим ночью на реке туристам в Красноярском крае доехать до берега, сообщается в MAX-канале регионального ГКУ "Спасатель".
По данным учреждения, вечером мужчина и женщина сплавлялись на моторной лодке по реке Мане. Через четыре километра двигатель лодки внезапно вышел из строя. Попытка добраться до берега на веслах не привела к успеху - в прибрежной зоне их ждала медведица с медвежонком. Уходя от них, лодка уткнулась носом в скалу. Пришлось вызывать помощь.
Спасатели отыскали в темноте двух граждан и доставили их до поселка Беретьотмечается в сообщении
Жителям не советуют выходить на лодках в темное время суток, в туман, в дождь и во время сильного ветра.