В Красноярском крае нашли тело второго туриста, пропавшего во время сплава Найдено тело второго туриста, пропавшего на реке в Красноярском крае

Москва30 июн Вести.В Красноярском крае обнаружили тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул, ранее спасатели нашли тело женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Тело мужчины обнаружено в реке Агул недалеко от места, где была найдена женщина. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедии говорится в сообщении

По предварительным сведениям, 19 июня 2026 года двое туристов начали сплавляться по реке Агул на двух лодках. В одной находились мужчина и женщина, в другой – их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, но они не прибыли к этому сроку и перестали выходить на связь с родственниками

30 июня спасатели обнаружили обе перевернутые лодки и тело женщины. Поиски ее друга продолжаются. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.