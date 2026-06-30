Москва30 июнВести.В Красноярском крае обнаружили тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул, ранее спасатели нашли тело женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Тело мужчины обнаружено в реке Агул недалеко от места, где была найдена женщина. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедииговорится в сообщении
По предварительным сведениям, 19 июня 2026 года двое туристов начали сплавляться по реке Агул на двух лодках. В одной находились мужчина и женщина, в другой – их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, но они не прибыли к этому сроку и перестали выходить на связь с родственниками
30 июня спасатели обнаружили обе перевернутые лодки и тело женщины. Поиски ее друга продолжаются. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.