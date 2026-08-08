Семью с ребенком, пропавшую при сплаве по реке Кан в Красноярском крае, нашли

Пропавшая в Красноярском крае семья с ребенком найдена, люди живы и здоровы Семью с ребенком, пропавшую при сплаве по реке Кан в Красноярском крае, нашли

Москва8 авг Вести.Сотрудники полиции и спасатели обнаружили семью из трех человек, которые 5 августа отправились на сплав по реке Кан в Красноярском крае и в какой-то момент перестали выходить на связь, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Полицейскими совместно со спасателями была организована поисковая операция. В результате проведенных мероприятий семья была обнаружена говорится в публикации

Мужчина, женщина и 8-летний мальчик чувствуют себя хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время их везут в Зеленогорск.