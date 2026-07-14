Москва14 июл Вести.В Карелии найдены живыми двое детей 11 и 13 лет, которые ушли из дома 13 июля, в понедельник, и пропали. Об этом сообщили в республиканском отделении ДПСО "ЛизаАлерт".

Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь! говорится на официальной странице отряда во "Вконтакте"

Подробности не разглашаются, однако известно, что оперативный штаб по поиску детей был организован в районе трассы "Кола", где брата и сестру видели рано утром во вторник. По данным следственных органов, они направлялись из Кондопоги в сторону Петрозаводска пешком.