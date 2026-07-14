Проверка идет после исчезновения несовершеннолетних брата и сестры в Карелии

Проверка идет после исчезновения несовершеннолетних брата и сестры в Карелии Проверка идет после исчезновения несовершеннолетних брата и сестры в Карелии

Москва14 июл Вести.Доследственная проверка организована после безвестного исчезновения 13-летней девочки и ее 11-летнего брата в Карелии. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Алина Гежа и Илья Гежа пропали 13 июля. Поисково-спасательный отряд (ПСО) "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировки детей.

По предварительным данным, … подростки самостоятельно вышли с места жительства в городе Кондопоге и отправились пешком в направлении Петрозаводска. До настоящего времени их местонахождение неизвестно говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Следователи, полицейские и сотрудники ПСО принимают все необходимые меры для установления местонахождения пропавших. Проводятся опросы родственников и знакомых, изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на маршруте их предполагаемого следования, а также отрабатываются все возможные версии исчезновения.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.